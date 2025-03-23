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إقتصاد

أكثر من 6 ملايين برميل يومياً.. العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط

Lebanon 24
23-03-2025 | 08:00
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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن خطط لزيادة الإنتاج الى أكثر من ستة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2029، مشيرة إلى اتفاق مع شركة "بي بي" لتطوير أربعة حقول في كركوك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وكيل وزارة النفط، باسم محمد خضير قوله إن "الوزارة تسعى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز ضمن خطة خمسية واضحة المعالم، تستهدف الوصول إلى سقف يتجاوز ستة ملايين برميل يوميا بين عامي 2028 و2029".
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وأضاف أن "الوزارة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال مشاريع تمتد إلى جميع المحافظات، مستفيدة من النشاط الاستكشافي الذي تقوم به شركة الاستكشافات النفطية، فضلا عن عمليات الحفر والإنتاج في الحقول عبر جولات التراخيص الست".

وأشار إلى أن "من أبرز المشاريع الحالية في قطاع الاستخراج هو مشروع تنمية الغاز المتكامل في الجنوب، في حقل أرطاوي، إضافة إلى مشاريع أخرى، من بينها مشروع تطوير أربعة حقول مهمة في كركوك، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأنه، ومن المقرر توقيع العقد بالأحرف النهائية مع شركة "بي بي" خلال الأيام المقبلة".

وذكر خضير أن "الشركات الاستخراجية الوطنية أصبحت اليوم مسؤولة عن 70% من الفعاليات التشغيلية".
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