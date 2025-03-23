أكثر من 6 ملايين برميل يومياً.. العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط

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ونقلت الأنباء العراقية "واع" عن وكيل وزارة النفط، باسم محمد خضير قوله إن "الوزارة تسعى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز ضمن خطة خمسية واضحة المعالم، تستهدف سقف يتجاوز ستة ملايين برميل يوميا بين عامي 2028 و2029".وأضاف أن "الوزارة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال مشاريع تمتد إلى جميع المحافظات، مستفيدة من النشاط الاستكشافي الذي تقوم به شركة الاستكشافات النفطية، فضلا عن عمليات الحفر والإنتاج في الحقول عبر جولات التراخيص الست".وأشار إلى أن "من أبرز المشاريع الحالية في قطاع الاستخراج هو مشروع تنمية الغاز المتكامل في الجنوب، في حقل أرطاوي، إضافة إلى مشاريع أخرى، من مشروع تطوير أربعة حقول مهمة في كركوك، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأنه، ومن المقرر العقد بالأحرف النهائية مع شركة "بي بي" خلال الأيام المقبلة".وذكر خضير أن "الشركات الاستخراجية أصبحت اليوم مسؤولة عن 70% من الفعاليات التشغيلية".