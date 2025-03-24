النفط يستقر مع ترقب محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

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استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين، بينما يقيّم المستثمرون مستقبل محادثات وقف إطلاق النار الهادفة إلى إنهاء الحرب بين وأوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.تراجعت الآجلة لخام برنت بمقدار 8 سنتات، أو 0.1%، لتصل إلى 72.08 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 5 سنتات، أو 0.1%، لتسجل 68.23 دولارًا للبرميل.وكان الخامان القياسيان قد أنهيا تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع، محققين مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد أن عززت الأميركية على ، إلى جانب خطة جديدة لتحالف أوبك+ لخفض الإنتاج، التوقعات بانخفاض الإمدادات، وفق "رويترز".