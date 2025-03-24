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إقتصاد

النفط يستقر مع ترقب محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
24-03-2025 | 00:48
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استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين، بينما يقيّم المستثمرون مستقبل محادثات وقف إطلاق النار الهادفة إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى زيادة تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
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تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 8 سنتات، أو 0.1%، لتصل إلى 72.08 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 5 سنتات، أو 0.1%، لتسجل 68.23 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد أنهيا تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع، محققين مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد أن عززت العقوبات الأميركية على إيران، إلى جانب خطة جديدة لتحالف أوبك+ لخفض الإنتاج، التوقعات بانخفاض الإمدادات، وفق وكالة "رويترز".
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