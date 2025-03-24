ارتفاع أسعار الذهب وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط إقبال متزايد على المعدن الأصفر كملاذ آمن جراء المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الوشيكة التي يعتزم الرئيس الأميركي فرضها وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك الأميركي) هذا العام.وبحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 3025.12 للأونصة. وزادت الأميركية الآجلة للذهب 0.3% لتصل إلى 3030.70 للأونصة، نقلاً عن "رويترز".وبلغ الذهب مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 للأونصة يوم الخميس الماضي حيث غذت التوترات التجارية الطلب على الملاذ الآمن.