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إقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية

Lebanon 24
24-03-2025 | 01:14
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط إقبال متزايد على المعدن الأصفر كملاذ آمن جراء المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الوشيكة التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.
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وبحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 3025.12 دولار للأونصة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% لتصل إلى 3030.70 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وبلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأونصة يوم الخميس الماضي حيث غذت التوترات التجارية الطلب على الملاذ الآمن.
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