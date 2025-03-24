الطلب على النفط في الهند يتراجع

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يتوقع أن تُصدر مصافي التكرير الهندية عدداً أقل من مناقصات شراء النفط خلال التعاملات الفورية في الأشهر المقبلة، وسط اقتراب الإمدادات من ، المورد ، من مستوياتها الطبيعيةويرجح أن تؤمن المصافي التي تملكها الدولة في الهند أكثر من ثلاثين شحنة للتحميل المقبل.التزامن مع تسليمات المصافي الخاصة، مثل "ريلاينس إندستريز" (Reliance Industries) و"نايارا إنرجي" (Nayara Energy)، قد يكون هناك أكثر من 60 شحنة من النفط الخام الروسي المخفض السعر في نيسان، أي ما يقارب 52 مليون برميل.تراجعت تدفقات النفط بين الهند وروسيا في الأشهر الأخيرة، بسبب انتهاء فترة انتقالية كانت تسمح ببعض المرونة في تطبيق العقوبات الأميركية الأكثر صرامة على الشحنات الروسية، مما أجبر المصافي على طرح من المناقصات الفورية، ما دفعها إلى شراء نفط تكلفة من منتجين آخرين غير .