الإمارات وروسيا تبحثان استقرار أسواق النفط

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أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تتعلق باتفاق مجموعة أوبك+ والمحادثات الروسية الأميركية بشأن أوكرانيا.وقال الكرملين دون تقديم تفاصيل أن الرئيسين "عبرا عن تقييم إيجابي" لمستوى التعاون الاستراتيجي بين والإمارات، وحثا على "تنسيق وثيق" في إطار مجموعة أوبك+، وفق ما نقلت رويترز.ويتمتع البلدان بأهمية في اتفاقيات أوبك+، ويلعبان دوراً حيوياً في ضمان استقرار السوق.وأضاف الكرملين أن رئيس الإمارات أعرب عن دعمه للحوار الروسي الأميركي بشأن الصراع في أوكرانيا، ورحب بالمشاورات التي يجريها فريقا خبراء من في الرياض اليوم الاثنين.وكانت دولة الإمارات قد أعلنت يوم 19 من شهر آذار الجاري نجاح جهود الوساطة التي قامت بها بين ‎ الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 175 أسيراً من الجانب الأوكراني و175 أسيراً من الجانب الروسي بمجموع 350 أسيراً ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم بين خلال 13 وساطة إلى 3,233 أسيراً.