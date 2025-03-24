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إقتصاد
مزودة بتقنيات أمنية متطورة.. الإمارات تطرح ورقة نقدية جديدة (صور)
Lebanon 24
24-03-2025
|
15:00
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مصرف الإمارات
المركزي
يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة 100 درهم مصنوعة من البوليمر، ضمن الإصدار الثالث للعملة
الوطنية
. التصميم يعكس النهضة الإماراتية، حيث يتضمن
الوجه
الأمامي صورة حصن أم القيوين، والخلفي ميناء الفجيرة وقطار الاتحاد.
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الورقة مزودة بتقنيات أمنية متطورة مثل SPARK Flow وKINEGRAM COLORS، بالإضافة إلى رموز بريل للمكفوفين. يبدأ تداولها في 24
آذار
2025 إلى جانب الفئة الحالية، مع إلزام البنوك وشركات الصرافة ببرمجة أجهزتها لقبولها. (روسيا اليوم)
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