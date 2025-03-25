تحذيرات من تعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها

حذر مركز سياسات الحزبين من احتمال تخلف عن سداد ديونها بين تموز وتشرين الأول، مع إمكانية بدء الأزمة في حزيران في أسوأ السيناريوهات. الموعد يعتمد على الإيرادات الضريبية في نيسان، فيما بلغ إجمالي الدين الأميركي 36.22 تريليون .

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وأكد الخبراء أن الكونغرس في معالجة سقف الدين عدم الاستقرار الاقتصادي، ويهدد بتقلبات في الأسواق وارتفاع تكاليف الاقتراض. الأزمة تعود للنزاع السياسي بين الحزبين، ووزارة الخزانة تحذر من عواقب كارثية في حال التخلف عن السداد. (روسيا اليوم)