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إقتصاد

تحذيرات من تعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها

Lebanon 24
25-03-2025 | 00:00
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حذر مركز سياسات الحزبين من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها بين تموز وتشرين الأول، مع إمكانية بدء الأزمة في حزيران في أسوأ السيناريوهات. الموعد يعتمد على الإيرادات الضريبية في نيسان، فيما بلغ إجمالي الدين الأميركي 36.22 تريليون دولار.
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وأكد الخبراء أن تأخير الكونغرس في معالجة سقف الدين يزيد عدم الاستقرار الاقتصادي، ويهدد بتقلبات في الأسواق وارتفاع تكاليف الاقتراض. الأزمة تعود للنزاع السياسي بين الحزبين، ووزارة الخزانة تحذر من عواقب كارثية في حال التخلف عن السداد. (روسيا اليوم)
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