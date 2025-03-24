بعد خسائر حادة الأسبوع الماضي.. أسهم تركيا ترتفع

ارتفعت الأسهم التركية بنسبة 3.1% يوم الاثنين، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي، بعد قرار أسواق المال التركية بحظر عمليات البيع على المكشوف. كما صعد المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي بنسبة 3.23%، استقرت الليرة التركية عند 37.9550 للدولار، بعد انخفاضها 3.5% الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز)

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