20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد حديث ترامب عن الرسوم الجمركية.. بيانات تدعم الدولار
Lebanon 24
25-03-2025
|
04:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل الدولار
أعلى
مستوى له في ثلاثة أسابيع أمام الين، اليوم الثلاثاء، وارتفع أمام عملات رئيسية أخرى، مدعومًا ببيانات قوية عن قطاع الخدمات في
الولايات المتحدة
، وسط تفاؤل حذر بشأن الرسوم الجمركية.
Advertisement
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بعض الرسوم التي هدد بفرضها لن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وربما تحصل بعض
الدول على
إعفاءات، ما دعم أداء الدولار وعزز المعنويات في وول ستريت الليلة الماضية، مهدئًا المخاوف بشأن تباطؤ محتمل في النمو الأميركي.
في أحدث التعاملات، سجل الدولار 150.56 ين، بعدما تجاوز خلال الليل 150 ين، وبلغ في التعاملات الصباحية بآسيا 150.92 ين، وهو
أعلى
مستوى له في ثلاثة أسابيع، وفقا لـ"رويترز".
مواضيع ذات صلة
الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار بعد فرض ترامب رسوما جمركية
Lebanon 24
الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار بعد فرض ترامب رسوما جمركية
25/03/2025 12:49:42
25/03/2025 12:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض وسط ترقب مؤشرات بشأن رسوم ترامب الجمركية
Lebanon 24
الدولار ينخفض وسط ترقب مؤشرات بشأن رسوم ترامب الجمركية
25/03/2025 12:49:42
25/03/2025 12:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الرسوم الجمركية تدر عائدات بتريليونات الدولارات
Lebanon 24
ترامب: الرسوم الجمركية تدر عائدات بتريليونات الدولارات
25/03/2025 12:49:42
25/03/2025 12:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع مع تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية
Lebanon 24
الدولار يرتفع مع تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية
25/03/2025 12:49:42
25/03/2025 12:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"هيونداي موتور" تخطط لاستثمار 21 مليار دولار في أميركا
Lebanon 24
"هيونداي موتور" تخطط لاستثمار 21 مليار دولار في أميركا
05:30 | 2025-03-25
25/03/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نحو طاقة لا محدودة.. أميركا تقترب من تحقيق حلم الشمس الاصطناعية
Lebanon 24
نحو طاقة لا محدودة.. أميركا تقترب من تحقيق حلم الشمس الاصطناعية
03:02 | 2025-03-25
25/03/2025 03:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط تستقر مع تقييم المستثمرين لتأثير رسوم ترامب الجمركية
Lebanon 24
أسعار النفط تستقر مع تقييم المستثمرين لتأثير رسوم ترامب الجمركية
01:28 | 2025-03-25
25/03/2025 01:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات من تعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها
Lebanon 24
تحذيرات من تعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها
00:00 | 2025-03-25
25/03/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسائر حادة الأسبوع الماضي.. أسهم تركيا ترتفع
Lebanon 24
بعد خسائر حادة الأسبوع الماضي.. أسهم تركيا ترتفع
17:00 | 2025-03-24
24/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
عملية أمنية في الحمرا.. من أوقفت "المعلومات"؟
Lebanon 24
عملية أمنية في الحمرا.. من أوقفت "المعلومات"؟
13:13 | 2025-03-24
24/03/2025 01:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"حمل" نور علي من ممثل شهير يثير الجدل.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حمل" نور علي من ممثل شهير يثير الجدل.. فما القصة؟
15:00 | 2025-03-24
24/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحديث".. ماذا قرّر مصرف لبنان؟
Lebanon 24
"تحديث".. ماذا قرّر مصرف لبنان؟
15:09 | 2025-03-24
24/03/2025 03:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيليّة عن "حزب الله".. تفاصيل جديدة
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيليّة عن "حزب الله".. تفاصيل جديدة
15:51 | 2025-03-24
24/03/2025 03:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إمبراطوريات مالية تبتلع شباب لبنان.. مليارات تُفلس البعض وتدفع آخرين للانتحار
Lebanon 24
إمبراطوريات مالية تبتلع شباب لبنان.. مليارات تُفلس البعض وتدفع آخرين للانتحار
10:30 | 2025-03-24
24/03/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:30 | 2025-03-25
"هيونداي موتور" تخطط لاستثمار 21 مليار دولار في أميركا
03:02 | 2025-03-25
نحو طاقة لا محدودة.. أميركا تقترب من تحقيق حلم الشمس الاصطناعية
01:28 | 2025-03-25
أسعار النفط تستقر مع تقييم المستثمرين لتأثير رسوم ترامب الجمركية
00:00 | 2025-03-25
تحذيرات من تعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها
17:00 | 2025-03-24
بعد خسائر حادة الأسبوع الماضي.. أسهم تركيا ترتفع
15:00 | 2025-03-24
مزودة بتقنيات أمنية متطورة.. الإمارات تطرح ورقة نقدية جديدة (صور)
فيديو
"فرّ" من الجيش.. فنان لبناني شهير يكشف تفاصيل عن حياته وهذا ما قاله عن فضل شاكر (فيديو)
Lebanon 24
"فرّ" من الجيش.. فنان لبناني شهير يكشف تفاصيل عن حياته وهذا ما قاله عن فضل شاكر (فيديو)
04:59 | 2025-03-25
25/03/2025 12:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
برج إيفل مُغطى بحجاب.. إعلان في فرنسا يؤدي لانقسامات ثقافية ودينية (فيديو)
Lebanon 24
برج إيفل مُغطى بحجاب.. إعلان في فرنسا يؤدي لانقسامات ثقافية ودينية (فيديو)
02:50 | 2025-03-25
25/03/2025 12:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"خايفة عالبقاع".. ماغي فرح تؤكد ان الحرب لم تنتهِ بعد وهذا ما قالته عن الوضع في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"خايفة عالبقاع".. ماغي فرح تؤكد ان الحرب لم تنتهِ بعد وهذا ما قالته عن الوضع في لبنان (فيديو)
00:43 | 2025-03-25
25/03/2025 12:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24