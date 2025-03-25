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إقتصاد

بعد حديث ترامب عن الرسوم الجمركية.. بيانات تدعم الدولار

Lebanon 24
25-03-2025 | 04:24
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سجل الدولار أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمام الين، اليوم الثلاثاء، وارتفع أمام عملات رئيسية أخرى، مدعومًا ببيانات قوية عن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، وسط تفاؤل حذر بشأن الرسوم الجمركية.
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وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بعض الرسوم التي هدد بفرضها لن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وربما تحصل بعض الدول على إعفاءات، ما دعم أداء الدولار وعزز المعنويات في وول ستريت الليلة الماضية، مهدئًا المخاوف بشأن تباطؤ محتمل في النمو الأميركي.

في أحدث التعاملات، سجل الدولار 150.56 ين، بعدما تجاوز خلال الليل 150 ين، وبلغ في التعاملات الصباحية بآسيا 150.92 ين، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وفقا لـ"رويترز".
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