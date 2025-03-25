"هيونداي موتور" تخطط لاستثمار 21 مليار دولار في أميركا

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كشفت شركة هيونداي موتور عن استثمار بـ 21 مليار في وذلك خلال لقاء مع الرئيس الأميركي في يوم أمس.ويشمل الاستثمار افتتاح مصنع جديد لشركة "هيونداي ستيل" بقيمة 5.8 مليار في لويزيانا وذلك لإنتاج أكثر من 2.7 مليون طن من الصلب سنويًا، مما يوفر أكثر من 1400 فرصة عمل.وتخطط "هيونداي" لاستثمار 9 مليارات لتعزيز الإنتاجية إلى 1.2 مليون سيارة في بحلول عام 2028، بالإضافة إلى 6 مليارات لتوسيع الشراكات الاستراتيجية في مجالات الذاتية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الجوي.