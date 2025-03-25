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إقتصاد

"هيونداي موتور" تخطط لاستثمار 21 مليار دولار في أميركا

Lebanon 24
25-03-2025 | 05:30
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كشفت شركة هيونداي موتور عن استثمار بـ 21 مليار دولار في الولايات المتحدة وذلك خلال لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم أمس.
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ويشمل الاستثمار افتتاح مصنع جديد لشركة "هيونداي ستيل" بقيمة 5.8 مليار دولار في لويزيانا وذلك لإنتاج أكثر من 2.7 مليون طن من الصلب سنويًا، مما يوفر أكثر من 1400 فرصة عمل.

وتخطط "هيونداي" لاستثمار 9 مليارات دولار لتعزيز الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون سيارة في الولايات المتحدة بحلول عام 2028، بالإضافة إلى 6 مليارات دولار لتوسيع الشراكات الاستراتيجية في مجالات القيادة الذاتية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الجوي.
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