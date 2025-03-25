تراجع السيولة النقدية الزائدة في النظام المالي التركي إلى أدنى مستوى لها

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تراجعت السيولة النقدية الزائدة في النظام المالي إلى أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر مع تسارع جهود البنك المركزي لسحب السيولة الفائضة، وضمان بقاء السياسة النقدية متشددة في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي.وبحسب البيانات التي جمعتها "بلومبرغ نيوز"، تراجعت السيولة الفائضة إلى حوالي 234 مليار ليرة أيّ 6.2 مليار اليوم مقابل 1.2 تريليون ليرة يوم 18 آذار.