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إقتصاد

تراجع السيولة النقدية الزائدة في النظام المالي التركي إلى أدنى مستوى لها

Lebanon 24
25-03-2025 | 10:29
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تراجعت السيولة النقدية الزائدة في النظام المالي التركي إلى أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر مع تسارع جهود البنك المركزي التركي لسحب السيولة الفائضة، وضمان بقاء السياسة النقدية متشددة في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي.
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وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة "بلومبرغ نيوز"، تراجعت السيولة الفائضة إلى حوالي 234 مليار ليرة أيّ 6.2 مليار دولار اليوم مقابل 1.2 تريليون ليرة يوم 18 آذار.

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