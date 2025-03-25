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إقتصاد
الدولار يصل إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع مقابل الين
Lebanon 24
25-03-2025
|
12:11
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سجل الدولار
أعلى
مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة من التفاؤل الحذر بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
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وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنّ الرسوم التي هدد بفرضها لن تفرض كلها في الثاني من نيسان المقبل، وربما تحصل بعض
الدول على
إعفاءات، وهو ما ساعد الدولار والمزاج في بورصة "وول ستريت" خلال الليل من خلال تهدئة بعض المخاوف بشأن تباطؤ محتمل في النمو بالولايات المتحدة.
وارتفع الدولار الأميركي إلى 150.56 ين، وقبل ذلك من التعاملات ارتفعت العملة الأميركية إلى
أعلى
مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 150.92 ين.
وبحلول الساعة 11:42 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.12% إلى 104.3880 نقطة.
وقال رئيس
الاقتصاد
والاستراتيجية في بنك "ميزوهو" فيشنو فاراثان: "حتى تظهر أدلة على من سيتم استثنائه وإلى أي درجة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية المتبادلة، لا أعتقد أن الأسواق راغبة بشكل خاص في استباق الأحداث".
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