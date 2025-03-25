مخاوف الرسوم الجمركية تعزز من بريق الذهب كملاذ آمن

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وبحلول الساعة 0425 بتوقيت غرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3015.42 للأونصة (الأوقية). كما صعدت الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3019.40 .وقال يب جون رونغ محلل السوق في آي.جي لرويترز، "لا تزال هناك ضبابية حول مدى ونطاق الرسوم الجمركية الأميركية المضادة المقبلة... لا يزال الذهب يجد بعض الدعم باعتباره تحوطا في مواجهة المفاجآت المحتملة".وقال إن الرسوم الجمركية على ستُفرض قريبا لكنه أشار إلى أنه لن يتم فرض كل ما هدد بفرضه من رسوم في الثاني من نيسان، وهو ما اعتبرته وول ستريت علامة على المرونة في مسألة هزت الأسواق لأسابيع.ومن المتوقع على نطاق واسع أن تساهم سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها في تباطؤ النمو الاقتصادي وإثارة المزيد من التوترات التجارية وزيادة التضخم.وقال رافاييل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إنه يتوقع تقدما أبطأ في التضخم خلال الأشهر المقبلة، ونتيجة لهذا فإنه يتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام.وغالبا ما يرتفع الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط وسط عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.وساعدت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام والتوتر المتعلق بالرسوم الجمركية وعدم الاستقرار الجيوسياسي على ارتفاع الذهب بنحو 15 بالمئة منذ بداية العام.وستترقب الأسواق تاليا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره الجمعة.