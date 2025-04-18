نتفليكس تحقق أرباحا فصلية فاقت التوقعات بـ 2.9 مليار دولار

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أعلنت شركة نتفليكس الخميس عن أرباح فصلية فاقت قليلاً توقعات المحللين، مؤكدة أنها تركز على العوامل التي يمكنها التحكم بها في ظل اضطراب العالمي بسبب الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي .وأعلنت بث عبر الإنترنت عن "بداية جيدة في عام 2025" بتحقيق أرباح فصلية قدرها 2.9 مليار دولار بارتفاع نسبته 24 بالمئة، وإيرادات بلغت 10.5 مليار دولار في الربع الأول من العام بنمو 12.5 بالمئة على أساس سنوي.ووفقًا لنتفليكس، فقد نمت الإيرادات بفضل ارتفاع الاشتراكات وأرباح الإعلانات، بالإضافة إلى تأجيل بعض النفقات.وارتفعت أسهم الشركة التي تتخذ من السيليكون مقرًا لها بنحو ثلاثة بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق.وقال روس بينيس، كبير المحللين في إي ماركتر: "إن حالة الترقب بشأن التعريفات الجمركية مدمرة للعديد من الصناعات وستجعل إنتاج الترفيه أكثر تكلفة"، بحسب الصحافة .وأضاف: "إلا أن شبكة نتفليكس مهيأة لتحمل هذه الضغوط بشكل أفضل من معظم منافسيها، على الأقل في البداية، وذلك بسبب اعتمادها المحدود على عائدات الإعلانات، ومعدلات إلغاء الاشتراك المنخفضة لديها مقارنةً بمنافسيها".وأكد جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس، للمحللين الماليين خلال مؤتمر عبر الهاتف بشأن الأرباح، أن الشركة تراقب عن كثب معنويات المستهلكين واتجاه الاقتصاد الكلي.وأضاف تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك الآخر: "ما زلنا نركز على الأشياء التي يمكننا التحكم فيها، وتحسين قيمة نتفليكس هو الأهم".وأردف: "تاريخياً، في ظل الظروف الاقتصادية الأكثر صعوبة، تكون قيمة الترفيه المنزلي مهمة حقًا للأسر".ووفقًا لساراندوس، تنفق نتفليكس معظم إنفاقها على المحتوى في ، لكنها تنتج برامج أو أفلامًا أصلية في حوالي 50 دولة.رفعت نتفليكس أسعارها في الأرجنتين وكندا والبرتغال والولايات المتحدة في أوائل هذا العام.وفي محاولة لتعزيز النمو المتعثر، أطلقت الشركة عرضًا مدعومًا بالإعلانات في أواخر عام 2023 بالتزامن تقريبًا مع حملة على عمليات مشاركة كلمات المرور بين المشتركين.وتقوم نتفليكس بتحسين منصتها الإعلانية باستمرار حيث يواصل المشاهدون الابتعاد عن التقليدي إلى بث البرامج حسب الطلب.وقالت نتفليكس في رسالة إلى المساهمين: "نحن ننفذ أولوياتنا لعام 2025: تحسين عروضنا من المسلسلات والأفلام وتنمية أعمالنا الإعلانية؛ ومواصلة تطوير مبادرات أحدث مثل البرامج والألعاب المباشرة؛ والحفاظ على نمو صحي في الإيرادات والأرباح".وتوقعت نتفليكس نموًا في الإيرادات بنسبة 15 بالمئة في الربع الحالي، معللة ذلك بمجموعة برامجها وأفلامها بالإضافة إلى التحسينات التي أدخلتها على منصتها الإعلانية.وقالت نتفليكس للمساهمين: "ما زلنا متفائلين بشأن قائمة أعمالنا لعام 2025 والتي تتضمن عودة الأعمال المفضلة، واكتشافات جديدة ومفاجآت غير متوقعة مصممة لإثارة المشتركين".وأشادت نتفليكس بأعمال ناجحة مثل مسلسلها "Adolescence" الذي حقق حوالي 124 مليون مشاهدة، والفيلم الإسباني "Counterattack" من المكسيك.وقالت نتفليكس في فبراير إنها ستنفق مليار دولار على مدى أربع سنوات لإنتاج محتوى في المكسيك، في دفعة لجهود الحكومة المكسيكية لجذب الاستثمار في مواجهة تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية.وينظر المستثمرون إلى نتفليكس على أنها ملاذ نادر في سوق الأسهم الذي يواجه تقلبات بسبب خطط المتذبذبة بشأن التعريفات الجمركية التي تستهدف عشرات الشركاء التجاريين.ويمثل هذا الربع تحولًا من جانب نتفليكس بالتوقف عن الإبلاغ عن أعداد المشتركين جنبًا إلى جنب مع أرقام أرباحها.وأنهت الشركة، التي يعتبرها المحللون خدمة بث الفيديو الرائدة، العام الماضي بأكثر من 300 مليون مشترك.وقال المحلل بينيس: "نتفليكس جزء من تحول أوسع في الصناعة بعيدًا عن التركيز على عدد المشاهدين الجدد الذين يتم الحصول عليهم إلى التركيز على مقدار الأموال التي يجلبها المشاهدون". (سكاي نيوز)