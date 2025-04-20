9 مذكرات تفاهم بين مؤسسات مصرية وصينية لتعزيز التعاون الاقتصادي

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شهد مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وشينزن، 9 مذكرات تفاهم بين مؤسسات وصينية، وذلك ضمن فعاليات التعاون بحضور السفير الصيني وممثلي القطاع العام والخاص من .وتنوعت مجالات الاتفاقيات التي تم توقيعها، لتشمل مشروعات في ، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى التعاون في إنتاج وتسويق السيارات، وتطوير المناطق ، وتقديم خدمات قانونية تدعم الشركات في الأسواق الدولية.ويُعد هذا خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، حيث تعكس هذه الاتفاقيات رغبة مشتركة في توسيع مجالات التعاون والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في دعم جهود المستدامة وتعزيز التكامل بين الجانبين في قطاعات استراتيجية.وتُبرز مذكرات التفاهم الموقعة اهتمام الجانب الصيني بالتوسع في السوق باعتبارها رئيسية إلى والمنطقة ، في حين تسعى الجهات المصرية إلى جذب مزيد من ونقل الخبرات والتكنولوجيا لدعم .