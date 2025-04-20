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إقتصاد
صادرات تركيا من الحمضيات تتجاوز 433 مليون دولار بالربع الأول
Lebanon 24
20-04-2025
|
15:30
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حققت
تركيا
عائدات بقيمة 433
مليونا
و75 ألف دولار من صادرات الحمضيات في الربع الأول من العام الجاري.
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وبحسب بيانات جمعية "المصدرين بمنطقة
البحر المتوسط
"
التركية
، تم تصدير 565
ألفا
و529 طناً من الحمضيات إلى الخارج في الفترة من كانون الثاني إلى آذار 2025.
وزاد القطاع، الذي حقق 429 مليون دولار من المبيعات الخارجية في الربع الأول من العام الماضي، صادراته إلى 433 مليونا و75 ألف دولار في الفترة نفسها من العام الجاري.
وجاءت
روسيا
في صدارة الدول المستوردة بواقع 143 مليوناً و460 ألف دولار، تلاها
العراق
بـ 98 مليونا و725 ألف دولار، ثم
أوكرانيا
بـ 37 مليونا و696 ألف دولار.
وقال نائب
رئيس
المجلس الوطني
للحمضيات، كمال كاجماز، للأناضول، إن الحمضيات قدمت مساهمة كبيرة في
اقتصاد
البلاد في الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف أنه من خلال خطط متوسطة وطويلة المدى، سيتمكنون من رفع صادراتهم من الحمضيات إلى مستويات أفضل. (الاناضول)
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