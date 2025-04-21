الذهب يسجل ارتفاعات جديدة ويستعد لاختراق مستوى 3400 دولار

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تحديث الأسعار ارتفع ليسجل مستوى تاريخيا جديدا ومقتربا من كسر حاجز 3400 دولار للأونصة، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ومخاوف الركود الناجمة عن الحرب التجارية بين وشركائها الرئيسيين، وهو ما دفع إلى نحو الملاذ الآمن.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 3382 دولارا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش.



وصعدت الأميركية الآجلة للذهب بأكثر من 2 بالمئة إلى 3395 دولارا، بحسب بيانات .



وصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مما زاد من الذهب لحائزي العملات الأخرى.





وعادت طائرة 737 كانت لشركة طيران صينية إلى الولايات المتحدة أمس في ظل تصاعد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وفي الأسبوع الماضي، أمر بإجراء تحقيق للنظر في الحاجة لفرض رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات الأساسية الأميركية، في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الرائدة في هذا القطاع.



وارتفع الذهب الذي عادة ما ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من ارتفاع التضخم بأكثر من 27 بالمئة منذ بداية العام.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.63 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.20 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 959.20 دولار. (سكاي نيوز)