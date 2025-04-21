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إقتصاد

الذهب يسجل ارتفاعات جديدة ويستعد لاختراق مستوى 3400 دولار

Lebanon 24
21-04-2025 | 00:03
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ارتفع الذهب ليسجل مستوى تاريخيا جديدا ومقتربا من كسر حاجز 3400 دولار للأونصة، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ومخاوف الركود الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذ الآمن.
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تحديث الأسعار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 3382 دولارا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بأكثر من 2 بالمئة إلى 3395 دولارا، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.


وعادت طائرة بوينغ 737 ماكس كانت مخصصة لشركة طيران صينية إلى الولايات المتحدة أمس في ظل تصاعد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.


وفي الأسبوع الماضي، أمر ترامب بإجراء تحقيق للنظر في الحاجة لفرض رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية الأميركية، في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين الرائدة في هذا القطاع.

وارتفع الذهب الذي عادة ما ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من ارتفاع التضخم بأكثر من 27 بالمئة منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.63 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.20 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 959.20 دولار. (سكاي نيوز)
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