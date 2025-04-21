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إقتصاد

انخفاض أسعار النفط مع عودة المخاوف بشأن الطلب

Lebanon 24
21-04-2025 | 04:03
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انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثير الرسوم الجمركية على شركاء أميركا التجاريين التي قد تقلل من نمو الطلب على الوقود.
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وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر مايو المقبل بنسبة 1.48% إلى 63.72 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر حزيران المقبل بنسبة 1.43% إلى 66.99 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

وقال استراتيجي السوق في "آي جي" ييب جون رونغ: "يظل الاتجاه يميل إلى الجانب الهبوطي، إذ يجد المستثمرون صعوبة في إقناع أنفسهم بتحسن توقعات العرض والطلب، خاصة في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية على النمو العالمي وارتفاع الإمدادات من (أوبك+)".

ولا يزال من المتوقع أن ترفع "أوبك+" الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا بدءا من مايو المقبل، على الرغم من أن بعض هذه الزيادة قد يتم تعويضها من خلال تخفيضات من الدول التي تجاوزت حصصها. (روسيا اليوم)
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