انخفاض أسعار النفط مع عودة المخاوف بشأن الطلب

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انخفضت أسعار ، اليوم الاثنين، في ظل مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على شركاء أميركا التجاريين التي قد تقلل من نمو الطلب على الوقود.وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت ، ارتفعت الآجلة للخام الأميركي "غرب الوسيط" لشهر المقبل بنسبة 1.48% إلى 63.72 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر حزيران المقبل بنسبة 1.43% إلى 66.99 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.وقال استراتيجي السوق في "آي جي" ييب : "يظل الاتجاه يميل إلى الجانب الهبوطي، إذ يجد المستثمرون صعوبة في إقناع أنفسهم بتحسن توقعات والطلب، خاصة في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية على النمو العالمي وارتفاع الإمدادات من (أوبك+)".ولا يزال من المتوقع أن ترفع "أوبك+" الإنتاج بمقدار 411 ألف بدءا من مايو المقبل، على الرغم من أن بعض هذه الزيادة قد يتم تعويضها من خلال تخفيضات من الدول التي تجاوزت حصصها. (روسيا اليوم)