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إقتصاد
أسهم تسلا تقفز 6.5% بعد إعلان ماسك تقليص عمله مع ترامب
Lebanon 24
23-04-2025
|
03:29
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قفزت أسهم
تسلا
بنسبة 6.5% في بورصة
فرانكفورت
اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت الشركة أن أرباح أنشطتها الأساسية في قطاع السيارات تجاوزت التوقعات خلال الربع الأول، رغم تسجيلها نتائج دون المستوى في مجالات أخرى مثل الإيرادات وصافي الربح.
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ويقيّم المستثمرون تصريح الرئيس التنفيذي
إيلون ماسك
بأنه سيقلّص بشكل كبير الوقت الذي يخصصه للعمل مع
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اعتبارًا من الشهر المقبل، ليتفرغ بدرجة أكبر لإدارة شركاته المتعددة.
وسجل سهم تسلا ارتفاعًا بنسبة تقارب 5% خلال تعاملات ما بعد
إغلاق
السوق أمس الثلاثاء، وفقا لـ"
رويترز
".
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