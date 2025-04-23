أسهم تسلا تقفز 6.5% بعد إعلان ماسك تقليص عمله مع ترامب

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قفزت أسهم بنسبة 6.5% في بورصة اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت الشركة أن أرباح أنشطتها الأساسية في قطاع السيارات تجاوزت التوقعات خلال الربع الأول، رغم تسجيلها نتائج دون المستوى في مجالات أخرى مثل الإيرادات وصافي الربح.ويقيّم المستثمرون تصريح الرئيس التنفيذي بأنه سيقلّص بشكل كبير الوقت الذي يخصصه للعمل مع ، اعتبارًا من الشهر المقبل، ليتفرغ بدرجة أكبر لإدارة شركاته المتعددة.وسجل سهم تسلا ارتفاعًا بنسبة تقارب 5% خلال تعاملات ما بعد السوق أمس الثلاثاء، وفقا لـ" ".