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إقتصاد
"ماكدونالدز" تقدم طلب إعادة تسجيل علامتها التجارية في روسيا
Lebanon 24
26-04-2025
|
08:00
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تقدمت شركة "
ماكدونالدز
" بطلب إلى الهيئة
الفيدرالية الروسية
للملكية الفكرية لإعادة تسجيل علامتها التجارية في السوق الروسية بعد مغادرتها بسبب
العقوبات
، وحلول علامة روسية محلها.
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ووفقا لوكالة "نوفوستي" فإن الشركة على تواصل مع الهيئة الروسية بعد تقديم الطلب في كانون الأول 2024، حيث قُبل الطلب للمراجعة في نيسان 2025 كما أرسلت "ماكدونالدز" خطابا تؤكد فيه مطابقة قائمة السلع والخدمات للمتطلبات القانونية الروسية.
وتخطط الشركة لاستخدام العلامة التجارية "ماكدونالدز" في إنتاج وبيع الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك الوجبات السريعة، وتشغيل المطاعم، وتقديم خدمة توصيل الطلبات.
من جهتها، قالت ألينا أكينشينا، المديرة العامة لشركة "أونلاين باتينت" إن الطلب يخضع حاليا لمرحلة فحص العلامة التجارية، مع احتمال كبير للموافقة عليه، نظرا لأن الشركة حافظت على حقوق جميع علاماتها التجارية الرئيسية في
روسيا
.
وأضافت أن تقديم الطلب باللغة الروسية يُظهر استجابة "ماكدونالدز" للتغييرات التشريعية المتوقعة في روسيا، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات استخدام اللغة الروسية في اللافتات.
واختتمت الخبيرة تصريحها بالقول: "هذا الإجراء يؤكد متابعة ماكدونالدز المستمرة للتطورات التشريعية في روسيا، واهتمامها بالعودة إلى السوق الروسية". (روسيا اليوم)
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