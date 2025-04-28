مكي: مشروعي لإصلاح القطاع العام يقوم على التحول الرقمي ومحاربة الفساد

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عقدت برئاسة الوزير السابق محمد شقّير اجتماعاً مع لشؤون مكي، اليوم في وجبل ، حيث تم البحث في متطلبات إصلاح القطاع العام وتنمية .وأعرب الوزير مكي عن سروره بلقاء الهيئات الاقتصادية "الذين تربطني مع معظمهم معرفة قديمة وعلاقة ود وصداقة"، مؤكداً أن الهدف من اللقاء اليوم هو تأسيس علاقة تشاركية، وإطلاع الهيئات على ما يقوم به، وعلى المشروع الذي يعده لإصلاح القطاع العام والذي لا يزال في صياغته الأولية، والذي يقوم على الإصلاح والتحول الرقمي ومحاربة الفساد".واشار الى أنه "سيقوم بعدد من الاجتماعات للإطلاع على رأي بعض الجهات من مجتمع مدني وقطاع عام وقطاع خاص وأكاديمين وخبراء في قطاعات محددة، حول المشروع كي يضعه في صيغته النهائية".وإذ أبدى الوزير مكي أسفه لأوضاع الإدارة ، أكد أن "لديه قناعة تامة بالتشارك مع الهيئات الإقتصادية في موضوع إصلاح وتطوير الإدارة اللبنانية"، مشيراً الى أنه "سيكون هناك في هذا الإطار دعم من عن طريق قروض، كما سنعتمد على التعاون مع القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية على طرق خلاقة لإيجاد الحلول".ثم كان نقاش بين الوزير مكي والهيئات الإقتصادية، تناول مختلف الركائز التي يقوم عليها مشروع الوزير مكي الإصلاحي وسبل التعاون المشترك في عملية التنفيذ. (الوكالة الوطنية)