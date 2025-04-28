سوق الأسهم السعودية ترتفع بدعم قطاع البنوك

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أغلق مؤشر جلسة يوم الاثنين على ارتفاع 0.24 في المائة، وبفارق 28.42 نقطة، ليقفل عند مستويات 11784 نقطة، بدعم من قطاع البنوك الذي زاد 0.28 في المائة.وارتفع سهم «مصرف الراجحي» 0.71 في المائة إلى 98.90 ، كما زاد سهم « السعودي» 0.57 في المائة إلى 35.50 ريال، فيما ارتفع سهم «مصرف الإنماء» 0.34 في المائة إلى 29.85 ريال.في المقابل، انخفض سهم « السعودية» 0.19 في المائة إلى 25.75 ريال. وتراجع سهما «أديس» و«المصافي» 0.78 في المائة و1.42 في المائة على التوالي.كذلك، انخفض سهم «أكوا باور» بنسبة طفيفة تبلغ 0.06 في المائة إلى 326.60 ريال. وتصدرت أسهم «مسار» و«البابطين» و«الإعادة السعودية» و«كابلات الرياض» و« للصناعة» قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً، بنسب 9.84 في المائة، و6.73 في المائة، و6.14 في المائة، و5 في المائة، و4.71 في المائة على التوالي.أما الشركات الأكثر انخفاضاً، فقد جاءت في مقدمتها أسهم «نايس ون» و«أسيج» و«سلوشنز» و«أسمنت العربية» و«مشاركة ريت» بنسب 3.85 في المائة، و3.85 في المائة، و3.33 في المائة، و3.04 في المائة، و2.60 في المائة على التوالي.