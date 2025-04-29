انخفاض أسعار الذهب وسط انحسار التوترات التجارية

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تراجعت أسعار ، اليوم الثلاثاء، مع تأثر المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا بمؤشرات انحسار التوترات التجارية بين والصين.وبحلول الساعة 16:45 بتوقيت ، انخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر حزيران المقبل (Comex) بنسبة 1.03% إلى 3313.10 دولار للأونصة.في حين تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.05% إلى 3308.94 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.وقال المحلل في شركة الوساطة "أكتيف تريدز" : "الذهب يتراجع بفعل التفاؤل في بشأن احتمال خفض التصعيد في الحرب التجارية بين والولايات المتحدة، فضلا عن التعافي المتواضع للدولار".وتترقب الأسواق بيانات اقتصادية أميركية من المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة الأميركي حول سعر الفائدة. (روسيا اليوم)