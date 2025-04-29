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إقتصاد

انخفاض أسعار الذهب وسط انحسار التوترات التجارية

Lebanon 24
29-04-2025 | 10:22
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تأثر المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا بمؤشرات انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
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وبحلول الساعة 16:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر حزيران المقبل (Comex) بنسبة 1.03% إلى 3313.10 دولار للأونصة.

في حين تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.05% إلى 3308.94 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وقال المحلل في شركة الوساطة "أكتيف تريدز" ريكاردو إيفانجليستا: "الذهب يتراجع بفعل التفاؤل في الأسواق المالية بشأن احتمال خفض التصعيد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن التعافي المتواضع للدولار".

وتترقب الأسواق بيانات اقتصادية أميركية من المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول سعر الفائدة. (روسيا اليوم)
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