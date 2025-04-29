إطلاق عملة رقمية مستقرة بالدرهم الإماراتي

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أعلنت الشركة العالمية القابضة و"القابضة" (ADQ) وبنك الأول عن خطط مشتركة لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم .وستخضع العملة بالكامل لإشراف وتنظيم ، بحسب ما نشرته وكالة "وام".ومن المقرر أن يصدر العملة الجديدة ، أكبر بنوك وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.وستشكل العملة المستقرة الجديدة نقطة تحول محورية وستسهل إجراء المدفوعات ومزاولة الأعمال التجارية، على الصعيدين المحلي والعالمي.وصممت العملة الرقمية المستقرة، والمدعومة بالدرهم الإماراتي ، لتمكين عملية الدفع في جميع أنحاء العالم، وضمان سهولة استخدام الهوية، والامتثال للأطر التنظيمية، وإجراء المدفوعات بأمان مع إمكانية التحقق منها بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة.وستعتمد العملة الرقمية المستقرة وسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات وستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة، مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M) وتقنيات .تعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك الخاصة بمؤسسة "إيه دي آي"، وهي تقنية متقدمة طورت في دولة لتوفير شبكة توزيع متوافقة مع الأنظمة المالية بهدف تسهيل إجراء المدفوعات عبر تقنية البلوك تشين. (روسيا اليوم)