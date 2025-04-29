إطلاق عملة رقمية مستقرة بالدرهم الإماراتي

أعلنت الشركة العالمية القابضة و"القابضة" (ADQ) وبنك أبو ظبي
الأول عن خطط مشتركة لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي
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وستخضع العملة بالكامل لإشراف وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
، بحسب ما نشرته وكالة "وام".
ومن المقرر أن يصدر العملة الجديدة بنك أبوظبي الأول
، أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة
وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.
وستشكل العملة المستقرة الجديدة نقطة تحول محورية وستسهل إجراء المدفوعات ومزاولة الأعمال التجارية، على الصعيدين المحلي والعالمي.
وصممت العملة الرقمية المستقرة، والمدعومة بالدرهم الإماراتي ، لتمكين عملية الدفع في جميع أنحاء العالم، وضمان سهولة استخدام الهوية، والامتثال للأطر التنظيمية، وإجراء المدفوعات بأمان مع إمكانية التحقق منها بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة.
وستعتمد العملة الرقمية المستقرة وسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات وستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة، مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M) وتقنيات الذكاء الاصطناعي
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تعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين
الخاصة بمؤسسة "إيه دي آي"، وهي تقنية متقدمة طورت في دولة الإمارات العربية المتحدة
لتوفير شبكة توزيع متوافقة مع الأنظمة المالية بهدف تسهيل إجراء المدفوعات عبر تقنية البلوك تشين. (روسيا اليوم)