بيان من مصرف لبنان.. إليكم مضمونه!

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أفاد ، في بيان، بأن "في أعقاب مشاركته في اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق (IMF)، أجرى حاكم مصرف ، السيد ، سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى في ، بتاريخ 28 و29 نيسان 2025. وقد التقى الحاكم سعيد بالسيد فيليروي دو غالو، حاكم ، إلى جانب فريق من كبار مستشاريه، وذلك في المقر لبنك ".أضاف: "تركّزت المناقشات على الأزمة المالية في لبنان والمسار نحو تعافٍ مستدام، كما تناول الاجتماع دور مصرف لبنان في صياغة وتطوير الحلول والسياسات بالتنسيق الوثيق مع ، وأهمية الحفاظ على شراكة قوية وشفافة مع . وقد تميزت المحادثات بطابع بنّاء.وأكد الحاكم فيليروي دو غالو بنك فرنسا والحكومة بدعم لبنان ومصرفه المركزي، من خلال تقديم المشورة الملائمة، والمساعدة الاستراتيجية، وبرامج التدريب، ونقل أفضل الممارسات المتماشية مع .وتابع: "خلال الزيارة نفسها، التقى الحاكم سعيد أيضًا بالسيد برتران دومون، للخزينة الفرنسية، الذي جدد استعداد فرنسا لتقديم الدعم الاستراتيجي والتوجيه اللازم بهدف تعزيز الفعالية المؤسسية لمصرف لبنان وترسيخ دوره كشريك موثوق في جميع المسائل المتعلقة بالإصلاح النقدي والمصرفي.وختم: "في هذه المرحلة الدقيقة من المسار الاقتصادي للبنان، تكتسب هذه الشراكات أهمية قصوى. فبفضل خبرتها العميقة وقيادتها المؤسسية، تظل فرنسا شريكًا محوريًا في التعامل مع التحديات النقدية والمصرفية المعقدة، ولا سيما في إطار التجارب الأوروبية، بما يساهم في دعم مسار التعافي اللبناني".