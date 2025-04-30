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إقتصاد

هبوط أسعار النفط وسط مخاوف من تراجع الطلب جراء الحرب التجارية

Lebanon 24
30-04-2025 | 00:29
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تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، في ظل السياسات غير المتوازنة للرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الرسوم الجمركية، والتي أثارت مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.
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وبحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتاً، أو بنسبة 0.26%، مسجلة 64.08 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 12 سنتاً، أو بنسبة 0.2%، لتسجل 60.30 دولار.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا في الجلسة السابقة أدنى سعر تسوية لهما منذ 10 نيسان، وفقا لوكالة "رويترز".
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