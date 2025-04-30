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إقتصاد

الذهب يتراجع وسط هدوء التوترات التجارية

Lebanon 24
30-04-2025 | 02:05
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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بينما يترقب المستثمرون بيانات أميركية رئيسية لتحديد توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
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وبحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% مسجلاً 3308.32 دولار للأونصة. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3317.50 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على المشترين الأجانب، وفقا لـ"رويترز".
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