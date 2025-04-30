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إقتصاد

أسهم اليابان ترتفع مدعومة بآمال المحادثات التجارية مع أميركا

Lebanon 24
30-04-2025 | 02:50
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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بشكل طفيف اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لتطورات محادثات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة واليابان.
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ويتجه المؤشر لتحقيق أول مكاسب شهرية له منذ كانون الأول.

واختتم نيكاي جلسة التداول الصباحية مرتفعًا بنسبة 0.2% عند 35902.51 نقطة، بعد أن تراجع لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة. كما يتجه لتحقيق مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ آب الماضي، وفقا لـ"رويترز".

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 2660.24 نقطة.

وقال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، إنه يهدف إلى تحقيق تقدم مستمر في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يسافر أكازاوا إلى واشنطن في وقت لاحق اليوم الأربعاء للقاء نظرائه في جولة ثانية من المباحثات.
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