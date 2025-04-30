أسهم اليابان ترتفع مدعومة بآمال المحادثات التجارية مع أميركا

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بشكل طفيف اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لتطورات محادثات الرسوم الجمركية بين واليابان.ويتجه المؤشر لتحقيق أول مكاسب شهرية له منذ كانون الأول.واختتم نيكاي جلسة التداول الصباحية مرتفعًا بنسبة 0.2% عند 35902.51 نقطة، بعد أن تراجع لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة. كما يتجه لتحقيق مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ آب الماضي، وفقا لـ" ".وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 2660.24 نقطة.وقال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، إنه يهدف إلى تحقيق تقدم مستمر في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يسافر أكازاوا إلى في وقت لاحق اليوم الأربعاء للقاء نظرائه في جولة ثانية من المباحثات.