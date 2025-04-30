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إقتصاد

روسيا تحافظ على مركزها كرابع أكبر اقتصاد عالمي في 2024

Lebanon 24
30-04-2025 | 15:30
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حافظت روسيا على مكانتها ضمن الاقتصادات الخمسة الكبرى، حيث جاءت في المركز الرابع كأكبر اقتصاد عالمي وبلغ حجم ناتجها الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 6.94 تريليون دولار.
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وجاء ذلك بحسب دراسة أجرتها وكالة "نوفوستي" لبيانات صندوق النقد الدولي. وبلغ حجم الاقتصاد الروسي حسب تعادل القوة الشرائية 6.94 تريليون دولار في 2024 مقارنة بـ6.48 تريليون دولار تم تسجيلها في 2023.
وتفوق الاقتصاد الروسي على اليابان، التي سجلت 6.53 تريليون دولار، وألمانيا، التي بلغ حجم اقتصادها 6 تريليونات دولار.
وفيما يلي تصنيف أكبر اقتصادات العالم لعام 2024 (حسب تعادل القوة الشرائية):
الصين: 38.15 تريليون دولار
الولايات المتحدة: 29.2 تريليون دولار
الهند: 16.2 تريليون دولار
روسيا: 6.94 تريليون دولار
اليابان: 6.53 تريليون دولار (روسيا اليوم)
 
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