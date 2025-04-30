روسيا تحافظ على مركزها كرابع أكبر اقتصاد عالمي في 2024

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حافظت على مكانتها ضمن الاقتصادات الخمسة الكبرى، حيث جاءت في المركز الرابع كأكبر اقتصاد عالمي وبلغ حجم ناتجها الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 6.94 تريليون دولار.وجاء ذلك بحسب دراسة أجرتها وكالة "نوفوستي" لبيانات . وبلغ حجم الاقتصاد الروسي حسب تعادل القوة الشرائية 6.94 تريليون دولار في 2024 مقارنة بـ6.48 تريليون دولار تم تسجيلها في 2023.وتفوق الاقتصاد الروسي على ، التي سجلت 6.53 تريليون دولار، وألمانيا، التي بلغ حجم اقتصادها 6 تريليونات دولار.وفيما يلي تصنيف أكبر اقتصادات العالم لعام 2024 (حسب تعادل القوة الشرائية):: 38.15 تريليون دولار: 29.2 تريليون دولار: 16.2 تريليون دولارروسيا: 6.94 تريليون دولاراليابان: 6.53 تريليون دولار (روسيا اليوم)