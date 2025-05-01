ارتفاع أسعار النفط بعد موجة بيع أعقبت مخاوف بشأن الإمدادات

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ارتفعت أسعار اليوم الخميس، واستقرت قليلا بعد خسائر حادة تكبدتها في اليوم السابق مدفوعة بإشارات على أن قد تنتج المزيد من النفط ووسط بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.3% إلى 61.22 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 6 سنتات أو 0.1% إلى 58.27 دولار. وأغلق خام غرب تكساس أمس الأربعاء عند أدنى مستوى منذ آذار 2021، نقلاً عن " ".وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على محادثات مجموعة "أوبك+" لرويترز في وقت سابق إن العديد من الأعضاء سيقترحون على المجموعة تسريع زيادة الإنتاج في حزيران للشهر الثاني على التوالي.