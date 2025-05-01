صدمة في عالم الكريبتو.. تعدين البيتكوين لم يعد مجدياً

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عد انخفاض تزامن مع انهيار سوق الأسهم، عادت العملة المشفرة للارتفاع نحو أعلى مستوياتها على الإطلاق.على الرغم من ذلك، يبدو أن تعدينها لم يعد مجدياً، حتى بالنسبة لبعض عمليات التعدين الكبرى. ووفقاً لبيانات نشرتها "CoinShares" مؤخراً، فإن تكلفة الكهرباء والطاقة الحاسوبية اللازمة لتعدين البيتكوين غالباً ما تتجاوز الآن القيمة الفعلية للعملة.بالنسبة لشركات التعدين الكبرى، تبلغ تكلفة تعدين بيتكوين واحد الآن أكثر من 82 ألف دولار، والتي تُقدر قيمتها حالياً بحوالي 95 ألف دولار.