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إقتصاد

قريباً... هل يصل سعر "البتكوين" إلى 120 ألف دولار؟

Lebanon 24
01-05-2025 | 16:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه بينما تسود حالة من الترقب بشأن توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وكذلك السياسات التجارية جراء حرب الرسوم التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، تتوالى التقديرات المتفائلة بشأن مستقبل البتكوين، مدفوعة بعوامل متعددة تتقاطع فيها اعتبارات الاقتصاد الكلي مع التحولات في سلوك المؤسسات المالية الكبرى.
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هذا التفاؤل المتصاعد لا يخلو من الجدل، إذ تتباين الآراء بين من يرى في البتكوين أفقاً مفتوحاً للصعود إلى مستويات قياسية، ومن يحذر من أن السوق ما زالت خاضعة لعوامل مزاجية حادة وتقلبات مفاجئة.

وفي هذا السياق، نقل تقرير لـ"بيزنس إنسايدر" عن المحلل لدى ستاندرد تشارترد، جيف كندريك، قوله إن انخفاض سعر البتكوين في بداية العام سيفسح المجال لارتفاع جديد إلى مستويات قياسية هذا الربع.

ويتوقع أن تصل العملة الأكبر إلى أعلى مستوى قياسي لها في الأشهر المقبلة، مع وجود رياح مواتية تساعد في دفع البتكوين إلى 120 ألف دولار.

وكتب رئيس أبحاث الأصول الرقمية العالمية: "بينما من الصعب تحديد توقيت الارتفاعات الحادة في البتكوين، فإننا نعتقد بأن الفترة الحالية من إعادة تخصيص الأصول الاستراتيجية المحتملة بعيداً عن الأصول الأميركية قد تؤدي إلى الارتفاع التالي من هذا القبيل".
وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، نتوقع بلوغ أعلى مستوى تاريخي في الربع الثاني مع تحقيق المزيد من المكاسب خلال الصيف. ونحافظ على توقعاتنا لنهاية العام عند 200,000 دولار أميركي".
تُقدم تلك التصريحات منظوراً مُتفائلاً بشأن أصل شهد أداءً مُخيباً للآمال حتى الآن هذا العام.

ويرى كندريك أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تُعزز من توقعاته الإيجابية لعملة البتكوين خلال الفترة المقبلة وهي التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، وتأثير السياسات التجارية الأميركية، ونمو الزخم المؤسسي.
من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، إنّ "سوق العملات المشفرة معروف بشدة تقلباته، وهذه السمة ليست جديدة على عالم الكريبتو".
ويتابع: "التوقعات القوية التي يطلقها بعض المحللين أو المستثمرين قد تكون مبنية أحياناً على دراسات واقعية للسوق، بينما في أحيان أخرى تكون مجرد محاولات للضغط على السوق أو السعي خلف "التريندات الإعلامية". 
 
ويضيف سعيد: "عندما يخرج اسم كبير بتوقعات لأرقام مرتفعة، فإن ذلك يمنح دفعة معنوية قوية لحاملي البتكوين، وقد يشجع المترددين على الدخول للسوق". (سكاي نيوز)

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