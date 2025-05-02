أسعار النفط تواصل الهبوط

Advertisement

تراجعت أسعار في ختام أسبوع شهد تقلبات حادة، حيث وازن المتعاملون بين احتمال زيادة الإمدادات من تحالف "أوبك+"، ومخاطر الحرب التجارية على الطلب، في مقابل تهديد جديد بفرض عقوبات أميركية على صادرات .وانخفض خام "برنت" إلى ما دون 62 دولاراً للبرميل، متجهاً نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 7%، في حين استقر خام "غرب " الوسيط قرب 59 دولاراً.ومن المقرر أن يجتمع يوم الإثنين المقبل لوضع سياسة الإمدادات الخاصة بشهر يونيو، وذلك بعد تقرير أفاد بإمكانية الاتفاق على زيادة جديدة في الإنتاج. (بلومبرغ)