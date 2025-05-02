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إقتصاد

أسعار النفط تواصل الهبوط

Lebanon 24
02-05-2025 | 00:47
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تراجعت أسعار النفط في ختام أسبوع شهد تقلبات حادة، حيث وازن المتعاملون بين احتمال زيادة الإمدادات من تحالف "أوبك+"، ومخاطر الحرب التجارية على الطلب، في مقابل تهديد جديد بفرض عقوبات أميركية على صادرات النفط الإيراني.
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وانخفض خام "برنت" إلى ما دون 62 دولاراً للبرميل، متجهاً نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 7%، في حين استقر خام "غرب تكساس" الوسيط قرب 59 دولاراً.

ومن المقرر أن يجتمع التحالف الذي تقوده السعودية يوم الإثنين المقبل لوضع سياسة الإمدادات الخاصة بشهر يونيو، وذلك بعد تقرير أفاد بإمكانية الاتفاق على زيادة جديدة في الإنتاج. (بلومبرغ)
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