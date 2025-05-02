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إقتصاد
رسوم تراكب الجمركية تُكلّف "آبل" 900 مليون دولار
Lebanon 24
02-05-2025
|
08:49
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توقّعت شركة "آبل" أن تؤدّي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على شركاء بلاده التجاريين، إلى زيادة تكاليفها في الربع الثاني الذي سينتهي في حزيران المقبل، بمقدار 900 مليون دولار، نظراً لأن القسم الأكبر من منتجاتها يصنّع في
آسيا
.
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وقال الرئيس
التنفيذي لـ"آبل"
تيم كوك
إن "الشركة شهدت تأثراً محدوداً من الرسوم الجمركية خلال الربع المالي الثاني، في ظل قيامها بتغييرات في سلاسل التوريد ونقل مخزوناتها". (الامارات 24)
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