رسوم تراكب الجمركية تُكلّف "آبل" 900 مليون دولار

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توقّعت شركة "آبل" أن تؤدّي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على شركاء بلاده التجاريين، إلى زيادة تكاليفها في الربع الثاني الذي سينتهي في حزيران المقبل، بمقدار 900 مليون دولار، نظراً لأن القسم الأكبر من منتجاتها يصنّع في .التنفيذي لـ"آبل" إن "الشركة شهدت تأثراً محدوداً من الرسوم الجمركية خلال الربع المالي الثاني، في ظل قيامها بتغييرات في سلاسل التوريد ونقل مخزوناتها". (الامارات 24)