تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمئة حتى شهر نيسان

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زاد عدد الزوار في أكثر من 2.3 مليون سائح حتى 20 أبريل الماضي ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 8.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.وكشفت بيانات من الوطني للسياحة زيادة في تدفق السياح بنسبة 24.4 بالمئة كما زاد عدد السياح من دول الجوار في شمال إفريقيا بنسبة 4.6 بالمئة.وبلغت عائدات القطاع السياحي 1.6 مليار (500 مليون دولار أمريكي) مسجلة بذلك زيادة في حدود 85.3 مليون دينار تونسي (28.4 مليون دولار أمريكي).وكانت تونس التي تعد أحد الوجهات السياحية الرئيسية في حوض المتوسط، حققت رقما قياسيا في 2024 باستقطابها حوالي 10.3 مليون سائح وتطمح هذا العام لتحقيق رقم 11 مليون سائح لأول مرة.