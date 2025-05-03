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إقتصاد

وول ستريت تسجل مكاسب للأسبوع الثاني بدعم من بيانات اقتصادية قوية

Lebanon 24
03-05-2025 | 03:53
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ارتفعت الأسهم الأميركية في جلسة الجمعة محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بالبيانات الاقتصادية القوية واحتمال انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
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وأضاف الاقتصاد الأميركي 177 الف وظيفة في نيسان، متخطيا التوقعات، كما استقر معدل البطالة عند 4.2%.

وساعدت البيانات على تهدئة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي بعد تقرير وزارة التجارة الذي أظهر انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
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