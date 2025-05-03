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إقتصاد
وول ستريت تسجل مكاسب للأسبوع الثاني بدعم من بيانات اقتصادية قوية
Lebanon 24
03-05-2025
|
03:53
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ارتفعت الأسهم الأميركية في جلسة الجمعة محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بالبيانات الاقتصادية القوية واحتمال انحسار التوترات التجارية بين
الولايات المتحدة
والصين.
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وأضاف الاقتصاد الأميركي 177 الف وظيفة في نيسان، متخطيا التوقعات، كما استقر معدل البطالة عند 4.2%.
وساعدت البيانات على تهدئة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي بعد تقرير
وزارة التجارة
الذي أظهر انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
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