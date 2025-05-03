وول ستريت تسجل مكاسب للأسبوع الثاني بدعم من بيانات اقتصادية قوية

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ارتفعت الأسهم الأميركية في جلسة الجمعة محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بالبيانات الاقتصادية القوية واحتمال انحسار التوترات التجارية بين والصين.وأضاف الاقتصاد الأميركي 177 الف وظيفة في نيسان، متخطيا التوقعات، كما استقر معدل البطالة عند 4.2%.وساعدت البيانات على تهدئة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي بعد تقرير الذي أظهر انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.