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إقتصاد
الهند تحظر الواردات من باكستان
Lebanon 24
03-05-2025
|
07:33
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حظرت
الهند
استيراد جميع السلع
القادمة
من باكستان أو المنقولة عبرها، في حين تتصاعد التوترات بين الدولتين النوويتين في أعقاب الهجوم الدموي الشهر الماضي.
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وقالت
المديرية العامة للتجارة
الخارجية في الهند إن الحظر سيدخل حيز التنفيذ على الفور، وذلك وفقاً لإخطار صدر في الثاني من أيار.
وأضافت أن «هذا القيد مفروض لمصلحة
الأمن القومي
والسياسة العامة»، مشيرة إلى أن أي استثناء من هذا الحظر سيحتاج إلى موافقة حكومية مسبقة. (الشرق الأوسط)
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