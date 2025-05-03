الهند تحظر الواردات من باكستان

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حظرت استيراد جميع السلع من باكستان أو المنقولة عبرها، في حين تتصاعد التوترات بين الدولتين النوويتين في أعقاب الهجوم الدموي الشهر الماضي.وقالت الخارجية في الهند إن الحظر سيدخل حيز التنفيذ على الفور، وذلك وفقاً لإخطار صدر في الثاني من أيار.وأضافت أن «هذا القيد مفروض لمصلحة والسياسة العامة»، مشيرة إلى أن أي استثناء من هذا الحظر سيحتاج إلى موافقة حكومية مسبقة. (الشرق الأوسط)