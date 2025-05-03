دبوسي: الرواتب العادلة والمشاريع الكبرى مفاتيح النهوض بلبنان

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استقبل والصناعة والزراعة في والشمال ، وزير العمل ، في مقر الغرفة، بحضور رئيس الدكتور ، ورئيس والمستخدمين في على رأس وفد نقابي.وتناول اللقاء سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقًا من المسؤولية المشتركة في تحسين الواقع المعيشي وتعزيز فرص العمل.وفي كلمته، رحّب بالوزير حيدر والوفود المشاركة، مستعرضاً مشاريع الكبرى، التي وصفها بأنها "رافعة إنمائية واقتصادية للبنان، وتعزز دوره في شرق المتوسط" . وأكد أن "هذه المشاريع تفتح آفاقًا واسعة للإستثمار وتُبنى على أسس متينة وتحفّز النمو والتنمية المستدامة".وشدّد على أن "العدالة في الرواتب ضرورية لبناء مجتمع متماسك ومعافى"، معتبراً أن " ، بما تمثله من تماس مباشر مع حاجات اللبنانيين، تُعد ". كما أشار إلى أن "الاستثمارات الكبرى التي تطلقها غرفة طرابلس تساهم في استقطاب اليد العاملة نحو القطاع الخاص، وتخفف في المقابل الأعباء عن القطاع العام" .وأكد دبوسي استعداد الغرفة الكامل لتطوير التعاون مع وزارة العمل، من خلال اتفاقيات مشتركة وبرامج تدريبية، تُفضي إلى شراكة منتجة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. (الوكالة الوطنية)