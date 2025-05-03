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إقتصاد

دبوسي: الرواتب العادلة والمشاريع الكبرى مفاتيح النهوض بلبنان

Lebanon 24
03-05-2025 | 09:19
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استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وزير العمل الدكتور محمد حيدر، في مقر الغرفة، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد على رأس وفد نقابي.
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وتناول اللقاء سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقًا من المسؤولية المشتركة في تحسين الواقع المعيشي وتعزيز فرص العمل.

وفي كلمته، رحّب دبوسي بالوزير حيدر والوفود المشاركة، مستعرضاً مشاريع غرفة طرابلس الكبرى، التي وصفها بأنها "رافعة إنمائية واقتصادية للبنان، وتعزز دوره في شرق المتوسط" . وأكد أن "هذه المشاريع تفتح آفاقًا واسعة للإستثمار وتُبنى على أسس متينة وتحفّز النمو والتنمية المستدامة".

وشدّد  على أن "العدالة في الرواتب ضرورية لبناء مجتمع متماسك ومعافى"، معتبراً أن "وزارة العمل، بما تمثله من تماس مباشر مع حاجات اللبنانيين، تُعد وزارة سيادية". كما أشار إلى أن "الاستثمارات الكبرى التي تطلقها غرفة طرابلس تساهم في استقطاب اليد العاملة نحو القطاع الخاص، وتخفف في المقابل الأعباء عن القطاع العام" .

وأكد  دبوسي استعداد الغرفة الكامل لتطوير التعاون مع وزارة العمل، من خلال اتفاقيات مشتركة وبرامج تدريبية، تُفضي إلى شراكة منتجة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. (الوكالة الوطنية)
 
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