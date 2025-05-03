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إقتصاد
تركيا.. صادرات الصناعات الدفاعية تصل إلى 180 دولة
Lebanon 24
03-05-2025
|
12:30
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قال خلوق
غورغون
، رئيس
هيئة الصناعات الدفاعية التركية
، إن صادرات بلاده في هذا القطاع تصل إلى 180 دولة.
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جاء ذلك في تصريحات للأناضول، السبت، على هامش مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، المقام حاليا في
جمهورية
شمال
قبرص التركية
.
ولفت غورغون إلى أن
تركيا
تمتلك اليوم 5 شركات من بين أكبر 100 شركة في مجال
الصناعات الدفاعية
عالميًا، مشيرًا إلى أن تلك الشركات تأسست بعد "عملية السلام" العسكرية في
جزيرة
قبرص
، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح أن الشركات التي تأسست في أعقاب عملية السلام، التي نفذتها تركيا عام 1974، استهلت نشاطها بإنتاج المعدات الأساسية التي تحتاجها القوات المسلحة
التركية
، مثل أجهزة الاتصال اللاسلكي، فيما باتت اليوم تصدّر هذه الأجهزة إلى معظم دول العالم باعتبارها من بين الأفضل والأكثر طلبًا، مستشهدا على ذلك بشركة "أسيلسان" التركية لتكنولوجيات الصناعات الدفاعية.
وأشار إلى أن شركات الصناعات الدفاعية تصدر منتجاتها اليوم إلى 180 دولة.
غورغون أكد أيضا على أهمية تنظيم مهرجان "تكنوفيست" في قبرص التركية، مبينا أن إقامته هناك "يحمل معانٍ خاصة لكلٍّ من سكان قبرص التركية وصناعاتنا الدفاعية".
وأوضح أن النسخة الحالية من "تكنوفيست" في قبرص التركية هي ثاني مهرجان يُنظم خارج تركيا بعد أذربيجان، في إطار مهرجانات تكنوفيست. (الأناضول)
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