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إقتصاد

3.1 مليارات دولار.. قطاع السيارات يقود قاطرة الصادرات التركية في نيسان

Lebanon 24
03-05-2025 | 15:00
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سجل قطاع صناعة السيارات في تركيا أعلى قيمة صادرات للبلاد في شهر نيسان الماضي بواقع 3.1 مليارات دولار.
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وبحسب بيانات جمعية المصدرين الأتراك، حققت صناعة السيارات، أحد قطاعات المجموعة الصناعية في البلاد، صادرات بقيمة 3 مليارات و145 مليون و722 ألف دولار في نيسان الماضي.

وتلا قطاع السيارات، قطاع الكيماويات ومنتجاتها بـ 2 مليار و615 مليون دولار، ثم قطاع الكهرباء والإلكترونيات بـ 1 مليار و382.4 مليون دولار.

وكانت وجهة أعلى الصادرات التركية بشكل عام في الشهر الماضي إلى ثلاث دول أوروبية و هي ألمانيا بواقع 1.6 مليار دولار، والمملكة المتحدة بواقع مليار و42 مليون دولار، وإيطاليا بواقع مليار و9 ملايين دولار.  (الأناضول)
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