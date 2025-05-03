3.1 مليارات دولار.. قطاع السيارات يقود قاطرة الصادرات التركية في نيسان

Advertisement

سجل قطاع صناعة السيارات في أعلى قيمة صادرات للبلاد في شهر نيسان الماضي بواقع 3.1 مليارات دولار.وبحسب بيانات ، حققت صناعة السيارات، أحد قطاعات في البلاد، صادرات بقيمة 3 مليارات و145 مليون و722 ألف دولار في نيسان الماضي.وتلا قطاع السيارات، قطاع الكيماويات ومنتجاتها بـ 2 مليار و615 مليون دولار، ثم قطاع الكهرباء والإلكترونيات بـ 1 مليار و382.4 مليون دولار.وكانت وجهة أعلى الصادرات في الشهر الماضي إلى ثلاث دول أوروبية و هي بواقع 1.6 مليار دولار، والمملكة المتحدة بواقع مليار و42 مليون دولار، وإيطاليا بواقع مليار و9 ملايين دولار. (الأناضول)