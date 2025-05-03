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إقتصاد
3.1 مليارات دولار.. قطاع السيارات يقود قاطرة الصادرات التركية في نيسان
Lebanon 24
03-05-2025
|
15:00
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سجل قطاع صناعة السيارات في
تركيا
أعلى قيمة صادرات للبلاد في شهر نيسان الماضي بواقع 3.1 مليارات دولار.
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وبحسب بيانات
جمعية المصدرين
الأتراك
، حققت صناعة السيارات، أحد قطاعات
المجموعة الصناعية
في البلاد، صادرات بقيمة 3 مليارات و145 مليون و722 ألف دولار في نيسان الماضي.
وتلا قطاع السيارات، قطاع الكيماويات ومنتجاتها بـ 2 مليار و615 مليون دولار، ثم قطاع الكهرباء والإلكترونيات بـ 1 مليار و382.4 مليون دولار.
وكانت وجهة أعلى الصادرات
التركية
بشكل عام
في الشهر الماضي إلى ثلاث دول أوروبية و هي
ألمانيا
بواقع 1.6 مليار دولار، والمملكة المتحدة بواقع مليار و42 مليون دولار، وإيطاليا بواقع مليار و9 ملايين دولار. (الأناضول)
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