شركة إماراتية تخطط لاستثمارات مليارية في أميركا

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وأسست المجموعة المدعومة من " "، كياناً قانونياً لتحقيق هذه الاستراتيجية، ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن المجموعة، توقعاتها بأن تُعلن بعض الشركات التابعة للمجموعة، والتي تشمل شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، عن مشاريع استثمارية بأميركا خلال الأشهر المقبلة.وكثّفت استثماراتها بقطاعي التكنولوجيا والطاقة في أميركا سعياً للحصول على الرقاقات الضرورية لطموحاتها في أن تصبح قوةً عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي. وأعلن الشهر الماضي عن تعهد الإمارات بضخ استثمارات في أميركا تصل إلى 1.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي والشيخ بن . وتشمل الاستثمارات مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والصناعة، وفقاً لما أعلنته . (بلومبرغ)