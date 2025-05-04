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إقتصاد

شركة إماراتية تخطط لاستثمارات مليارية في أميركا

Lebanon 24
04-05-2025 | 09:00
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تخطط مجموعة "جي 42" (G42) الإمارتية، لضخ عشرات المليارات من الدولارات لتوسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
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وأسست المجموعة المدعومة من "مبادلة للاستثمار"، كياناً قانونياً لتحقيق هذه الاستراتيجية، ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن المجموعة، توقعاتها بأن تُعلن بعض الشركات التابعة للمجموعة، والتي تشمل شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، عن مشاريع استثمارية بأميركا خلال الأشهر المقبلة.

وكثّفت الإمارات استثماراتها بقطاعي التكنولوجيا والطاقة في أميركا سعياً للحصول على الرقاقات الضرورية لطموحاتها في أن تصبح قوةً عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي. وأعلن البيت الأبيض الشهر الماضي عن تعهد الإمارات بضخ استثمارات في أميركا تصل إلى 1.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. وتشمل الاستثمارات مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والصناعة، وفقاً لما أعلنته الولايات المتحدة. (بلومبرغ)
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