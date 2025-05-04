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إقتصاد

تراجع جماعي بالبورصة السعودية

Lebanon 24
04-05-2025 | 10:09
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سجلت قطاعات سوق الأسهم السعودية تراجعاً جماعياً، ليواصل المؤشر العام انخفاضه للجلسة الثالثة على التوالي ويتخلى عن مستوى 11500 نقطة المهم، تزامناً مع نتائج مخيبة للأعمال من شركات قيادية وتراجع أسعار النفط.
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وانخفض مؤشر "تاسي" 1.1% إلى 11411 نقطة، وسط تداولات ضعيفة بلغت قيمتها 3.5 مليار ريال فحسب مقارنة مع متوسط 5.9 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، مع هبوط قطاعات الطاقة بنسبة 1%، والبنوك بنسبة 0.5%، والمواد الأساسية بنسبة 2.3%، والاتصالات بنسبة 2.6%.

ومن بين الأسهم القيادية، تراجع سعر سهم "أرامكو" بنسبة 1% إلى 24.94 ريال، و"البنك الأهلي" بنسبة 1.4% إلى 34.4 ريال، و"أكوا باور" بنسبة 2.3% إلى 306.8 ريال، في حين استقر سهم "مصرف الراجحي" دون تغير عند 96.5 ريال. (بلومبرغ)
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