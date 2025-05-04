تراجع جماعي بالبورصة السعودية

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وانخفض مؤشر "تاسي" 1.1% إلى 11411 نقطة، وسط تداولات ضعيفة بلغت قيمتها 3.5 مليار فحسب مقارنة مع متوسط 5.9 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، مع هبوط قطاعات الطاقة بنسبة 1%، والبنوك بنسبة 0.5%، والمواد الأساسية بنسبة 2.3%، والاتصالات بنسبة 2.6%.ومن بين الأسهم القيادية، تراجع سعر سهم " " بنسبة 1% إلى 24.94 ريال، و" " بنسبة 1.4% إلى 34.4 ريال، و"أكوا " بنسبة 2.3% إلى 306.8 ريال، في حين استقر سهم " " دون تغير عند 96.5 ريال. (بلومبرغ)