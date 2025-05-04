متوقعًا أكبر طفرة اقتصادية في تاريخ أميركا.. ترامب يدافع عن سياساته الاقتصادية ويهاجم بايدن

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وأضاف ، اليوم الأحد: "في النهاية أتحمل مسؤولية كل شيء.. لكنني هنا منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر".



وأوضح ترامب، أن الاقتصاد الأميركي يعكس "في جوانب معينة" سياساته، وفق وكالة "فرانس برس". قال الرئيس الأميركي ، إن "النواحي الجيدة" في الاقتصاد الأميركي هي نتيجة لسياساته، في حين أن "النواحي السيئة" نتيجة قرارات سلفه الذي "قام بعمل سيء".وأضاف ، اليوم الأحد: "في النهاية أتحمل مسؤولية كل شيء.. لكنني هنا منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر".وأوضح ترامب، أن الاقتصاد الأميركي يعكس "في جوانب معينة" سياساته، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال ترامب دفاعًا عن الحرب التجارية التي شنها منذ عودته إلى إنها "ساهمت في خفض الأسعار".



ورغم أن مقاييس الاقتصاد الأميركي المنتظمة تكشف توترًا متزايدًا، فإن المؤشرات الرسمية تظل مستقرة، فقد بلغ معدل البطالة 4.2% في أبريل و2.3% في وهو أعلى بقليل من هدف الأميركي.



لكن المسؤولين في الاحتياطي خفضوا توقعاتهم لأول اقتصاد في العالم مع نمو أقل ونسبة تضخم وبطالة أكبر.



وعندما سُئل عن خطر الركود في ، أجاب الرئيس الأميركي "كل شيء ممكن".



وأضاف ترامب: "إنها فترة انتقالية، وأعتقد أن الأمور ستسير على أحسن ما يرام"، متوقعًا أكبر طفرة اقتصادية في تاريخ أميركا بفضل خياراته السياسية.



وبشأن التي يستهدفها ترامب بشكل خاص بفرض رسوم إضافية بنسبة 145% على المنتجات "المصنوعة في "، قال "لقد قطعنا العلاقات التجارية بفرض هذه الرسوم الجمركية المرتفعة".



وأضاف ترامب: "هذا لا يطرح مشكلة"، مؤكدًا أنه سيعود ويخفضها "في مرحلة ما".