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إقتصاد

متوقعًا أكبر طفرة اقتصادية في تاريخ أميركا.. ترامب يدافع عن سياساته الاقتصادية ويهاجم بايدن

Lebanon 24
04-05-2025 | 15:15
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن "النواحي الجيدة" في الاقتصاد الأميركي هي نتيجة لسياساته، في حين أن "النواحي السيئة" نتيجة قرارات سلفه جو بايدن الذي "قام بعمل سيء".
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وأضاف ترامب، اليوم الأحد: "في النهاية أتحمل مسؤولية كل شيء.. لكنني هنا منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر".

وأوضح ترامب، أن الاقتصاد الأميركي يعكس "في جوانب معينة" سياساته، وفق وكالة "فرانس برس".
وقال ترامب دفاعًا عن الحرب التجارية التي شنها منذ عودته إلى البيت الأبيض إنها "ساهمت في خفض الأسعار".

ورغم أن مقاييس الاقتصاد الأميركي المنتظمة تكشف توترًا متزايدًا، فإن المؤشرات الرسمية تظل مستقرة، فقد بلغ معدل البطالة 4.2% في أبريل و2.3% في مارس وهو أعلى بقليل من هدف البنك المركزي الأميركي.

لكن المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي خفضوا توقعاتهم لأول اقتصاد في العالم مع نمو أقل ونسبة تضخم وبطالة أكبر.

وعندما سُئل عن خطر الركود في الولايات المتحدة، أجاب الرئيس الأميركي "كل شيء ممكن".

وأضاف ترامب: "إنها فترة انتقالية، وأعتقد أن الأمور ستسير على أحسن ما يرام"، متوقعًا أكبر طفرة اقتصادية في تاريخ أميركا بفضل خياراته السياسية.

وبشأن بكين التي يستهدفها ترامب بشكل خاص بفرض رسوم إضافية بنسبة 145% على المنتجات "المصنوعة في الصين"، قال "لقد قطعنا العلاقات التجارية بفرض هذه الرسوم الجمركية المرتفعة".

وأضاف ترامب: "هذا لا يطرح مشكلة"، مؤكدًا أنه سيعود ويخفضها "في مرحلة ما".
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