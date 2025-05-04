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إقتصاد

مصر توقع اتفاقا مع "موانئ أبوظبي" لإنشاء منطقة لوجستية وصناعية ببورسعيد

Lebanon 24
04-05-2025 | 23:00
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قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية محمد جمعة الشامسي اليوم الأحد إن المجموعة وقعت اتفاقا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء منطقة لوجستية وصناعية شرقي مدينة بورسعيد المصرية.
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وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن شركة موانئ أبوظبي خصصت "استثمارا إجماليا بقيمة 120 مليون دولار أميركي للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وستبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025... على مساحة 2.8 كيلومتر مربع".

وأضاف البيان أن المشروع "سيتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر، قد يضم لاحقا محطة شحن متعددة الأغراض".
وهذا أحدث اتفاق في سلسلة استثمارات موانئ أبوظبي في البنية التحتية البحرية واللوجستية في مصر.

واستحوذت المجموعة على مدى السنوات الثلاث الماضية على شركات النقل البحري المصرية ترانسمار وتي.سي.آي وسفينة بي.في.

كما وقعت موانئ أبوظبي اتفاقات امتياز طويلة الأجل لتطوير محطات سفن بحرية في موانئ سفاجا والغردقة والسخنة وشرم الشيخ على البحر الأحمر وتشغيلها، بالإضافة إلى بناء ميناء متعدد الأغراض في سفاجا ومحطة دحرجة "رورو" في السخنة وتشغيلهما.
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