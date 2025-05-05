وسط توقعات بزيادة "أوبك+" للإنتاج.. أسعار النفط تهبط بأكثر من 3%

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تراجعت أسعار بأكثر من دولارين للبرميل في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، مع اتجاه تحالف "أوبك+" لتسريع وتيرة زيادة الإنتاج.انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.04 دولار للبرميل، أو 3.33% إلى 59.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:40 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع سعر خام غرب الوسيط الأميركي 2.10 دولار أو 3.60% إلى 56.19 دولار للبرميل.ولامس كلا العقدين أدنى مستوياتهما منذ التاسع من نيسان عند افتتاح التداول اليوم الاثنين، بعد أن اتفقت "أوبك+" على تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، ليرتفع الإنتاج في حزيران بمقدار 411 ألف .