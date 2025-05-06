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إقتصاد
الدولار يكافح للصعود مع ارتفاع كبير في العملات الآسيوية
Lebanon 24
06-05-2025
|
01:47
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كافح الدولار للصعود اليوم الثلاثاء مع امتداد ارتفاع نظيره
التايواني
غير المسبوق والمستمر منذ يومين إلى عملات آسيوية أخرى ما يسلط الضوء على هشاشة العملة الأميركية.
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وقالت
سلطة النقد في هونغ كونغ
، وهي
البنك المركزي
الفعلي هناك، في وقت سابق
من اليوم
إنها اشترت 7.8 مليار دولار (60.5 مليار بدولار هونغ كونغ) لمنع العملة المحلية من الارتفاع وكسر ربطها بالعملة الأميركية.
كما يترقب المستثمرون إحراز تقدم فعلي في المفاوضات التجارية مع
الولايات المتحدة
ومؤشرات على تحسن في العلاقات
الصينية
الأميركية، بدلا من مجرد تلميحات من المسؤولين.
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