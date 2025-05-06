الدولار يكافح للصعود مع ارتفاع كبير في العملات الآسيوية

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كافح الدولار للصعود اليوم الثلاثاء مع امتداد ارتفاع نظيره غير المسبوق والمستمر منذ يومين إلى عملات آسيوية أخرى ما يسلط الضوء على هشاشة العملة الأميركية.وقالت ، وهي الفعلي هناك، في وقت سابق إنها اشترت 7.8 مليار دولار (60.5 مليار بدولار هونغ كونغ) لمنع العملة المحلية من الارتفاع وكسر ربطها بالعملة الأميركية.كما يترقب المستثمرون إحراز تقدم فعلي في المفاوضات التجارية مع ومؤشرات على تحسن في العلاقات الأميركية، بدلا من مجرد تلميحات من المسؤولين.