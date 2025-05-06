تراجع في أرباح شركة "أودي" للسيارات

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تراجعت أرباح شركة "أودي" للسيارات في الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع الأول من 2024 الذي كان ضعيفا بالفعل.وأعلنت الشركة المملوكة لمجموعة "فولكس فاغن"، أنها حققت في الربع الأول من هذا العام أرباحا بقيمة 630 مليون ، بتراجع قدره 14.4% على أساس سنوي.وعزت الشركة، التي تنتج بجانب علامتها الأساسية "أودي" أيضا علامات "بنتلي" و"لامبورغيني" و"دوكاتي"، هذا التراجع إلى زيادة المنافسة وعدم اليقين السياسي. (سكاي نيوز)