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إقتصاد
تراجع في أرباح شركة "أودي" للسيارات
Lebanon 24
06-05-2025
|
05:39
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تراجعت أرباح شركة "أودي"
الألمانية
للسيارات في الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع الأول من 2024 الذي كان ضعيفا بالفعل.
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وأعلنت الشركة المملوكة لمجموعة "فولكس فاغن"، أنها حققت في الربع الأول من هذا العام أرباحا بقيمة 630 مليون
يورو
، بتراجع قدره 14.4% على أساس سنوي.
وعزت الشركة، التي تنتج بجانب علامتها الأساسية "أودي" أيضا علامات "بنتلي" و"لامبورغيني" و"دوكاتي"، هذا التراجع إلى زيادة المنافسة وعدم اليقين السياسي. (سكاي نيوز)
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