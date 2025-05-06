تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية

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أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة يوم الثلاثاء السادس من أيار على تباين، مع مراقبة المستثمرين نتائج أعمال الشركات، والسياسة ، وتطورات السياسة التجارية الأميركية.وانخفض مؤشر Stoxx 600 0.96 نقطة أو بنسبة 0.18% إلى مستوى 536.35 نقطة في نهاية التعاملات. وتباينت أداء القطاعات، حيث انخفضت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 1.08%، بينما ارتفعت أسهم بنسبة 0.9%.كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على هبوط 94.89 نقطة أو بنسبة 0.41% إلى مستوى 23249.65 نقطة، مقلصاً بعض خسائره بعد انتخاب مستشاراً لألمانيا في الجولة الثانية من التصويت البرلماني.جاء ذلك بعد أن فشل ميرز في تأمين الدعم اللازم خلال تصويت مفاجئ في وقت سابق .بينما ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة طفيفة جداً 1.07 نقطة أو بنسبة 0.01% عند الإغلاق إلى مستوى 8597.42 نقطة، مواصلاً تحقيق مستوى قياسي جديد، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب يومية على الإطلاق. وذلك بعد أن أغلقت أسواق التعاملات يوم الاثنين. (cnbc)