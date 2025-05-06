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إقتصاد
تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية
Lebanon 24
06-05-2025
|
13:08
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أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة يوم الثلاثاء السادس من أيار على تباين، مع مراقبة المستثمرين نتائج أعمال الشركات، والسياسة
الألمانية
، وتطورات السياسة التجارية الأميركية.
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وانخفض مؤشر Stoxx 600
الأوروبي
0.96 نقطة أو بنسبة 0.18% إلى مستوى 536.35 نقطة في نهاية التعاملات. وتباينت أداء القطاعات، حيث انخفضت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 1.08%، بينما ارتفعت أسهم
النفط والغاز
بنسبة 0.9%.
كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على هبوط 94.89 نقطة أو بنسبة 0.41% إلى مستوى 23249.65 نقطة، مقلصاً بعض خسائره بعد انتخاب
فريدريش ميرز
مستشاراً لألمانيا في الجولة الثانية من التصويت البرلماني.
جاء ذلك بعد أن فشل ميرز في تأمين الدعم اللازم خلال تصويت مفاجئ في وقت سابق
من اليوم
.
بينما ارتفع مؤشر FTSE 100
البريطاني
بنسبة طفيفة جداً 1.07 نقطة أو بنسبة 0.01% عند الإغلاق إلى مستوى 8597.42 نقطة، مواصلاً تحقيق مستوى قياسي جديد، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب يومية على الإطلاق. وذلك بعد أن أغلقت أسواق
لندن
التعاملات يوم الاثنين. (cnbc)
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