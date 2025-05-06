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إقتصاد
محادثات تجارية أميركية-صينية في سويسرا هذا الأسبوع
Lebanon 24
06-05-2025
|
23:45
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أعلنت
واشنطن
وبكين الثلاثاء أنّ
وزير الخزانة
الأميركي
سكوت بيسنت
ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ سيلتقيان في
سويسرا
هذا الأسبوع لبحث الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما منذ فرض الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
رسوما جمركية باهظة على
الصين
التي ردّت عليها بمثلها.
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وقال وزير الخزانة الأميركي في بيان إنّه سيغادر إلى سويسرا الثلاثاء "لإجراء مناقشات بنّاءة تهدف إلى إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي الدولي بما يخدم مصالح الولايات المتّحدة بشكل أفضل".
من جهتها، قالت
وزارة الخارجية الصينية
في بيان إنّ
نائب رئيس مجلس الدولة
الصيني سيزور سويسرا من 9 ولغاية 12
مايو
بدعوة من الحكومة
السويسرية
.
وأضافت الوزارة أنّ هي، عضو
المكتب السياسي
للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيلتقي بيسنت "بصفته نقطة اتصال للقضايا الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة".
وأعلنت
بكين
الأربعاء أنّها لن "تضحّي بموقفها المبدئي" وستدافع عن "العدالة" في المحادثات التجارية التي ستجريها مع واشنطن هذا الأسبوع، مؤكّدة أنّها وافقت على هذه الخطوة بعد "مناشدات من الصناعة والمستهلكين
الأميركيين
".
وقال متحدث باسم
وزارة التجارة الصينية
في بيان إنّه "إذا كانت الولايات المتّحدة تريد حلّ القضية من خلال المفاوضات، فيجب عليها مواجهة التأثير السلبي الخطر للرسوم الجمركية الأحادية الجانب عليها وعلى العالم".
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