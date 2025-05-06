محادثات تجارية أميركية-صينية في سويسرا هذا الأسبوع

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وقال وزير الخزانة الأميركي في بيان إنّه سيغادر إلى سويسرا الثلاثاء "لإجراء مناقشات بنّاءة تهدف إلى إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي الدولي بما يخدم مصالح الولايات المتّحدة بشكل أفضل". أعلنت وبكين الثلاثاء أنّ الأميركي ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ سيلتقيان في هذا الأسبوع لبحث الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما منذ فرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية باهظة على التي ردّت عليها بمثلها.وقال وزير الخزانة الأميركي في بيان إنّه سيغادر إلى سويسرا الثلاثاء "لإجراء مناقشات بنّاءة تهدف إلى إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي الدولي بما يخدم مصالح الولايات المتّحدة بشكل أفضل".

من جهتها، قالت في بيان إنّ الصيني سيزور سويسرا من 9 ولغاية 12 بدعوة من الحكومة .



وأضافت الوزارة أنّ هي، عضو للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيلتقي بيسنت "بصفته نقطة اتصال للقضايا الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة".



وأعلنت الأربعاء أنّها لن "تضحّي بموقفها المبدئي" وستدافع عن "العدالة" في المحادثات التجارية التي ستجريها مع واشنطن هذا الأسبوع، مؤكّدة أنّها وافقت على هذه الخطوة بعد "مناشدات من الصناعة والمستهلكين ".



وقال متحدث باسم في بيان إنّه "إذا كانت الولايات المتّحدة تريد حلّ القضية من خلال المفاوضات، فيجب عليها مواجهة التأثير السلبي الخطر للرسوم الجمركية الأحادية الجانب عليها وعلى العالم".