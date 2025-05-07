بعد الإرتفاع... هل تنخفض أسعار الذهب؟ هذا ما كشفه خبيرٌ إقتصاديّ

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توقّع الخبير في معهد "غايدار" للسياسة الاقتصادية تشيرنوفول، إنخفاض أسعار على المدى القريب رغم الصراع بين وباكستان، وقال: "في الواقع، استجابت سوق الذهب بالارتفاع إلى أكثر من 3430 دولارا للأونصة مساء أمس مع تناقل الإضطرابات. وفي الوقت الراهن، وبناء على رد فعل السوق، فمن غير المرجح أن نشهد ارتفاعا حادا جديدا في الأسعار، بل على العكس نراقب انخفاضاً في الأسعار إلى دون مستوى 3340 دولارا مع احتمال استمرار الانخفاض إلى 3300 دولار".وأضاف أن "قرار الأميركي بشأن سعر الفائدة المستهدف في سيكون له تأثير كبير على الأسعار"، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الفائدة سيدعم النمو المعتدل إلى نحو 3430-3450 دولارا للأونصة في الأيام المقبلة، وقد يؤدي الانخفاض الحاد إلى تحفيز النمو إلى 3500 دولار وأعلى". (روسيا اليوم)